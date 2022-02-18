Kocaeli'de tesadüfen bu işe başladı! 3,5 TL'ye satıyor: İş insanları bile müşterisi oldu
Kocaeli'de işsiz kaldığı dönemde Erdinç Öztürk, tesadüfen başladığı işte yetişkin insanları çocukluk dönemlerine götürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Erdinç Öztürk, 10 yıl önce işsiz kaldığı dönemde uzun yıllar seyyar tatlıcılık yapan arkadaşıyla karşılaştı. Sohbet sırasında arkadaşının kısa süreliğine işi çıkması sebebiyle tezgah ve gelen müşterilerle ilgilenen Öztürk, bir süre sonra bu işi kendisinin de yapabileceğini düşündü.
Hemen ardından seyyar tezgah temin eden ve tatlılar alan Öztürk, tesadüfen başladığı işe 10 yıldır devam ediyor.
Seyyar tatlıcılığa tesadüfen başladığını söyleyen Erdinç Öztürk, "İşsiz gezerken, 25 senedir tatlıcılık yapan arkadaşım ile karşılaştım. Ufak bir işinin olduğunu söyledi. Tezgaha o gelene kadar bakıp bakamayacağımı sordu. Bende 'Bakarım' dedim." ifadelerini kullandı.
Öztürk "Arkadaşım gittikten sonra bir müşteri geldi ve üç tatlı istedi. Tatlıyı verip, parasını tezgaha bıraktım. Yine aynı şekilde arkadaşım gelmeden bir müşteri daha geldi. Baktım ben bu işi yapabiliyorum." diye konuştu.