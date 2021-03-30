Kocaeli'de tek gözü görmeyen baba bir boya sandığıyla 5 kişilik ailesine bakıyor
KOCAELİ'de tek gözü görmeyen Sadi Gögercin, 15 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Geçim savaşı veren Gögercin, kazandığı parayı da eşine teslim ediyor. Fedakar baba, az olan kazancından hiç şikayet etmezken engelli eşi ve kendisi için bir sorunu var.
İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Sadi Gögercin (75), 15 yıl önce ailesiyle birlikte memleketi Bitlis'ten Kocaeli'ne taşındı. Yenidoğan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte gecekondu bir eve yerleşen Gögercin, daha sonra ayakkabı boyacılığı mesleğine başladı.
Doğuştan bir gözünde görme engeli bulunan Gögercin, yaz kış, soğuk sıcak demeden her sabah evinin zorlu merdivenlerden aşağıya inerek, İzmit çarşı içinde ayakkabı boyamak için tezgahını açıyor.
Küçük ayakkabı sandığı ile çarşının her yanını dolaşan Gögercin, gün bitiminde kazandığı parasını evine getirerek, eşine teslim ediyor.
Sadi Gögercin, eşinin de yürüme engeli bulunduğunu söyleyerek, çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.