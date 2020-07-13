Kocaeli'de sokakta çıplak adam şoku!
KOCAELİ’de çıplak adam şoku yaşandı. Çayırova ilçesinde kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.
Çayırova'nın en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi’nde kaldırımda çırılçıplak yürüyen adamı görenler gözlerine inanamadı.
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İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü.
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Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.
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