Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu
KOCAELİ İzmit'te belediye ekipleri yaz aylarının yaklaşması üzerine kanalizasyonları ilaçladı. Bu sırada kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından duman çıkınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gerçek ekiplerin incelemesiyle ortaya çıktı.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz ayları yaklaşırken halk sağlığı için haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.
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Dere yatağından yapılan ilaçlama neticesinde kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından dumanlar yükseldi.
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Bunun üzerine vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.
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D-100 Karayolu Seka Tüneli içi dumanla dolunca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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