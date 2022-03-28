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Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

KOCAELİ İzmit'te belediye ekipleri yaz aylarının yaklaşması üzerine kanalizasyonları ilaçladı. Bu sırada kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından duman çıkınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gerçek ekiplerin incelemesiyle ortaya çıktı.

Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz ayları yaklaşırken halk sağlığı için haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

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Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

Dere yatağından yapılan ilaçlama neticesinde kentin farklı yerlerindeki rögar kapaklarından dumanlar yükseldi.

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Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

Bunun üzerine vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.

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Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! İlaç tünele dolunca ulaşım durdu

D-100 Karayolu Seka Tüneli içi dumanla dolunca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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