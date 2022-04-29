Kocaeli'de sahili gübre bastı bırakın insanı martı bile uğramıyor

"Sebebini bilmiyorum ama kötü kokuyor"

Eşiyle birlikte 2 hafta önce Kocaeli'ye tatile gelen turist Mohammad Rezvani (60), "Kocaeli'yi beğendim, çok güzel şehir. Bu sahilde çok güzel, beğendim fakat sahildeki kötü kokuyu aldım. Sebebini bilmiyorum ama kötü kokuyor. Bu sahile ilk defa gelmiştim. Hava çok sıcak değil ama sıcak olsa çok kötü kokabilir. Antalya'ya da gitmiştim orada böyle bir problem yoktu. İzmit'e de gittim orada da yoktu ama bu sahilde çok kötü bir koku var" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklı sahilindeki arındırma ve temizleme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.