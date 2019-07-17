Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi.
Kentte öğleye doğru başlayan sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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İzmit Tren Garı'nın karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine, içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada, gövdesi ortadan ikiye ayrılan dut ağacı devrildi.
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Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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