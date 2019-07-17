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Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi

Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi - Sayfa 1

Kentte öğleye doğru başlayan sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi - Sayfa 2

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi - Sayfa 3

İzmit Tren Garı'nın karşısındaki otoparkta park halinde bulunan 4 otomobilin üzerine, içlerinde kimsenin bulunmadığı sırada, gövdesi ortadan ikiye ayrılan dut ağacı devrildi.

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Kocaeli'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Araçların üzerine ağaç devrildi - Sayfa 4

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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