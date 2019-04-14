Kocaeli’de öldürülen iş adamının katil zanlısı polise teslim oldu

KOCAELİ’de 13 Ocak tarihinde gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde bir otelde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte otelde yemek yiyen iş adamı Erkan Katmış, çıkışta A.Ş. isimli şahısla henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştı.