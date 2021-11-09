Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi 2 ölü 20 yaralı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu biri öğrenci 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
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Yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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