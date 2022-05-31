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Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki grup lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 4 öğrenci olay yerinden kaçarken 1 öğrenci ise kanlar içinde yerde kaldı.

Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokak'ta bulunan bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup öğrenci birbirine bıçaklarla saldırdı.

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Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Öğrencilerin bıçaklı kavgasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 kişi olay yerinden kaçarken 2 kişi ekmek fırınına sığındı, diğer yaralı şahıs ise olay yerinde kaldı.

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Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Durumu gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli'de lise öğrencileri birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde olan şahıslara müdahale ederek hastaneye kaldırıldı.

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