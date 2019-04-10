Kocaeli'de kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yan yolda bulunan TIR'a çarptı. 1 yaşındaki bebek, kamyonetten yola fırlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.
KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetteki bebeğin yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza önceki akşam saatlerinde Başiskele'de Sahil Mahallesi D-130 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga B. (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan kamyonet İsmail U. (37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Tolga ve Elif B. çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Zeynep Hafsa ön camdan yola fırlarken 4 yaşındaki Yağız B. ise anne ve babasıyla araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Yola fırlayan bebeğin durumu iyi
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.