Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları sürüyor! Son görüntüsü çıktı

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun’un aracıyla en son Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dün bölgede arama çalışması yaptı.