Kocaeli'de kayıp doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları sürüyor! Son görüntüsü çıktı
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde dün aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u (51), arama çalışmaları devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde doktorun Maşukiye’de bir bakkalın önünde aracıyla durduğu ve daha sonra inmeden tekrar yoluna devam ettiği görüldü.
Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun’un aracıyla en son Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dün bölgede arama çalışması yaptı.
Kuzuyayla mevkiinde devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonlandırıldı.
Uğur Tolun’un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı. Çalışmalar sürdürülüyor.
Aracının son görüntüsü
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun’un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde doktorun Maşukiye’de bir bakkalın önünde aracıyla durduğu ve daha sonra inmeden tekrar yoluna devam ettiği görüldü.