Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü 15 yaralı
İhlas Haber Ajansı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesi D100 karayolunda fabrika işçilerini taşıyan midibüsün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada camdan fırlayan işçi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Fatih E. idaresindeki 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce önündeki İsmail E. yönetimindeki 34 BGS 243 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da mesaiye giden fabrika işçilerinin içinde olduğu Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüse çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan midibüs, bariyerlere çarparak devrildi.
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Servis aracının camından yola fırlayan Murat Karabakan (48) devrilen aracın altında kaldı.
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