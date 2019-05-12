Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü 15 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Fatih E. idaresindeki 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce önündeki İsmail E. yönetimindeki 34 BGS 243 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da mesaiye giden fabrika işçilerinin içinde olduğu Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüse çarptı.