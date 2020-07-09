Kocaeli'de iki kafadarın dostluğu Hollywood filmlerine taş çıkartıyor
KOCAELİ'de gırtlak kanseri hastası Vahit Gürbüz'ün en yakın dostu 3 aydır beslediği oğlak oldu... İki dostun caddelerde yürüyüşünü görenlerin içi ısındı.
İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve gırtlak kanseri nedeni ile konuşamayan 64 yaşındaki Vahit Gürbüz isimli vatandaş 3 aydır evinde beslediği oğlakla insanlara örnek olacak bir dostluk bağı kurdu. Gürbüz 3 aydır yanından ayırmadığı oğlağı ile motosiklete binip yolculuk yapıyor, caddede birlikte yürüyor. İkili arasındaki bağ, Hollywood filmi 'Ben efsaneyim'e taş çıkarır...
Herkes cep telefonuna sarılmaya başlıyor
Oğlak ise Vahit Gürbüz’ün yanından bir an bile ayrılmıyor. Bankta bile kucağındaki oğlakla oturan Gürbüz’ü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gürbüz ile oğlağın arasındaki dostluğa büyük ilgi gösteren vatandaşlar, motosikletle yolculuk yapan oğlağı görüntülemek için cep telefonlarına sarılıyor.
"Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı"
Şehir merkezinde sahibi ile birlikte yürüyen oğlağı görünce şaşırdığını söyleyen Çağatay Sarıca isimli vatandaş, “Burada gezerken dikkatimi çekti. Oğlağın görünce şaşırdım. Amcamız hayvanla güzel bir dostluk kurmuş. Şaşırtıcı gerçekten. Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı. Hoş bir görüntü oluşturuyor. Yanından ayrılmıyor. Gayet de güzel bir dostluk oluşturmuşlar. Amcamızın motosikleti var. Motosikletle gezdiriyor. Ağabeyimizin konuşma sorunu var sanırım. Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var. Birlikte oyunlar oynuyorlar geziyorlar” dedi.
İki dost arasında kuvvetli bağ objektiflerden bile hissediliyor.