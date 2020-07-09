Kocaeli'de iki kafadarın dostluğu Hollywood filmlerine taş çıkartıyor

"Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı"

Şehir merkezinde sahibi ile birlikte yürüyen oğlağı görünce şaşırdığını söyleyen Çağatay Sarıca isimli vatandaş, “Burada gezerken dikkatimi çekti. Oğlağın görünce şaşırdım. Amcamız hayvanla güzel bir dostluk kurmuş. Şaşırtıcı gerçekten. Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı. Hoş bir görüntü oluşturuyor. Yanından ayrılmıyor. Gayet de güzel bir dostluk oluşturmuşlar. Amcamızın motosikleti var. Motosikletle gezdiriyor. Ağabeyimizin konuşma sorunu var sanırım. Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var. Birlikte oyunlar oynuyorlar geziyorlar” dedi.