Kocaeli'de görme engelli Nuseybe'nin Kur’an sevdası engel tanımadı
KOCAELİ'de görme engelli 15 yaşındaki Nuseybe Alhuseyin, azmi ile Kur’an-ı Kerim’i 6 ayda ezberleyerek hafızlığa erişti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Nuseybe Alhuseyin, yüzde 100 görme engelli olarak dünyaya geldi. Suriye’de çıkan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte yaklaşık 5 sene önce Türkiye’ye gelen Alhuseyin, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşamaya başladı.
6 ayda hafız oldu: Kur’an- Kerim öğrenmek isteyen görme engelli kız, 3 yıl önce kabartma Kur’an-ı Kerim ile yatılı kursa giderek ilk derslerini aldı. Okumayı hızlı bir şekilde öğrenen genç kız, gönül verdiği Kur’an-ı Kerim’i 6 ay gibi kısa bir sürede ezberleyerek hafız oldu.
Azmiyle diğer insanlara örnek olan genç kız, şimdi ise sadece Kur’an-ı Kerim hocası olup, kendisi gibi görme engelli bireylere bunu öğretebilmek istiyor.
Hafız olduğunda kurstaki diğer arkadaşlarının çok şaşırdığını söyleyen Nuseybe Alhuseyin, “3 sene önce Konya’dan bir hoca geldi. Kur’an-ı hocası ama görme engellilere de öğretebiliyor. Kardeşimin hocası bana ondan bahsetti. ‘Kur’an-ı Kerim öğrenmek istiyorsan yanına gidebilirsin’ dedi. Gittim, 4-5 ay gibi bir sürede öğrendim Kur’an-ı Kerim’i. Hafızlık çok güzel bir şey. 6 ay sürdü çünkü ben çok istiyordum. Babam da, ben de hızlı bitirmek istiyordum." diye konuştu.