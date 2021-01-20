Kocaeli'de görme engelli Nuseybe'nin Kur’an sevdası engel tanımadı

Hafız olduğunda kurstaki diğer arkadaşlarının çok şaşırdığını söyleyen Nuseybe Alhuseyin, “3 sene önce Konya’dan bir hoca geldi. Kur’an-ı hocası ama görme engellilere de öğretebiliyor. Kardeşimin hocası bana ondan bahsetti. ‘Kur’an-ı Kerim öğrenmek istiyorsan yanına gidebilirsin’ dedi. Gittim, 4-5 ay gibi bir sürede öğrendim Kur’an-ı Kerim’i. Hafızlık çok güzel bir şey. 6 ay sürdü çünkü ben çok istiyordum. Babam da, ben de hızlı bitirmek istiyordum." diye konuştu.