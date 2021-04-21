Kocaeli'de fedakar anne ayakkabı boyamak zorunda kaldı erkeklerin yüzde 50'si yadırgadı
KOCAELİ'de Hatice Kuş (42), ayakkabı boyacılığı yapmak zorunda kaldı. Evinin geçimi için 3 ay önce aldığı boya sandığını ekmek teknesi yapan 2 çocuk annesi kadını yadırgayanlar oldu...
Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Kuş (42), evinin ihtiyaçlarını karşılamakta ekonomik olarak güçlük çekmeye başlayınca, çareyi ayakkabı boyacısı olmakta buldu.
Yaşadığı evin kira ve fatura borçlarını ödeyemeyen Kuş, yaklaşık 3 ay önce satın aldığı boya sandığı ile yaşadığı ilçede ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı.
Ön yargı ile yaklaşanlar oluyor...
Boya sandığını omzuna asarak ilçenin en işlek caddesinde vatandaşların ayakkabılarını boyayan Kuş, boyaya bürünen elleri ile işini her gün umutla yapıyor. İnsanlara muhtaç olmadan ekonomik problemlerini aşmayı amaçladığını söyleyen Kuş’u gören bazı vatandaşlar, ön yargı ile yaklaşırken, bazı vatandaşlar ise destek oluyor.
İlk kez kadın bir ayakkabı boyacısı gördüklerini söyleyen vatandaşlar, Kuş’u evini geçindirmek için azimle çalıştığı için tebrik ettiklerini ifade etti.