Ön yargı ile yaklaşanlar oluyor...

Boya sandığını omzuna asarak ilçenin en işlek caddesinde vatandaşların ayakkabılarını boyayan Kuş, boyaya bürünen elleri ile işini her gün umutla yapıyor. İnsanlara muhtaç olmadan ekonomik problemlerini aşmayı amaçladığını söyleyen Kuş’u gören bazı vatandaşlar, ön yargı ile yaklaşırken, bazı vatandaşlar ise destek oluyor.