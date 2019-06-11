Kocaeli'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık

Alınan bilgiye göre, mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K.'yi (32) İzmit'te gözaltına aldı.