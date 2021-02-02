Kocaeli'de eşine destek için başladı takipçi yağdı! Siparişlere yetişemiyor
KOCAELİ'de Sibel Kablan Kırıktaş, eşine destek olmak için evinde yaptığı yemekleri internet üzerinden satışa sundu. Kırıktaş'ın yaptığı yemekler vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bini aşan Kırıktaş'ın şimdiki hayali bakın ne.
Kartepe ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Kablan Kırıktaş, 2 yıl önce maddi problemler yaşadığı süreçte eşine destek olmak için evinde yaptığı börekleri satmaya başladı. Daha sonra farklı restoranlardan da sipariş alan Sibel Kırıktaş, yaptığı yemekleri açtığı sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.
Takipçilerinden de yemek siparişleri almaya başlayan Kırıktaş, kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı.
Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada 23 bin takipçiye ulaşan Kırıktaş, siparişlere yetişemez hale geldi.
Tüm gününü yemek yaparak geçiren Kırıktaş, yaptığı yemekleri arabası ile müşterilerine ulaştırıyor.