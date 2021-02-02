Kocaeli'de eşine destek için başladı takipçi yağdı! Siparişlere yetişemiyor

Kartepe ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Kablan Kırıktaş, 2 yıl önce maddi problemler yaşadığı süreçte eşine destek olmak için evinde yaptığı börekleri satmaya başladı. Daha sonra farklı restoranlardan da sipariş alan Sibel Kırıktaş, yaptığı yemekleri açtığı sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.