Kocaeli'de duraktaki ilanı görenler şaşkına döndü! Yaşlı adam bakın ne yazmış
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 8 çocuğundan olan torununun çocuklarını gören 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından duraklara astığı ilan herkesi şaşırttı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa yaşayan ve aslen Erzurum İspirli olan 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından yalnız kalınca üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı
İlk eşiyle 29 sene, ikinci eşiyle ise 34 sene evli kalan Kurt, ölen eşlerinin ardından 3. evliliği yapmak için kendine uygun bir eş bulma amacıyla hazırladığı ilanları duraklara ve elektrik direklerine astırdı.
Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını ve ekonomik olarak varlıklı olduğunu dile getiren Kurt’un evleneceği kişinin kapalı ve 50 yaşın altında olmasını istiyor.
8 çocuğundan 12 tane torunu, torunlarından da 2 tanesinin ise 3 tane çocuğu bulunan Kurt, çocuklarının da desteğini alarak eş arayışlarını sürdürüyor.