Kocaeli'de duraktaki ilanı görenler şaşkına döndü! Yaşlı adam bakın ne yazmış

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa yaşayan ve aslen Erzurum İspirli olan 78 yaşındaki Mahir Kurt, ölen iki eşinin ardından yalnız kalınca üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ve elektrik direklerini ilanlarla donattı