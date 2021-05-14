Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi
KOCAELİ'de Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan veya temaslı olan bebekler, kaldırıldıkları yoğun bakımda anne şefkatiyle gözetim altında tutuluyor.
Kocaeli’de koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ve Covid’li anne ve babaları ile teması olan bebekler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde bulunan yeni doğan yoğun bakımında gözetim altına alınıyor.
Yoğun bakım ünitesinde temaslı olan bebekler ile test sonuçları pozitif çıkan bebekler ayrı bölümdeki küvezlere alınıyor.
Temaslı bebeklerin, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan anne ve babaları sağlığına kavuşana kadar özel bakım altında tutuluyor.
Test sonuçları pozitif çıkan bebekler ise temaslı bir bebeklerden ayrı bir bölümde, izolasyon odasında tedavi ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hekim ve hemşireler, bebeklere tedavileri süresince anne şevkati gösteriyor.