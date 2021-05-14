BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,24
ALTIN 498,86

Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

KOCAELİ'de Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan veya temaslı olan bebekler, kaldırıldıkları yoğun bakımda anne şefkatiyle gözetim altında tutuluyor.

Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

Kocaeli’de koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ve Covid’li anne ve babaları ile teması olan bebekler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde bulunan yeni doğan yoğun bakımında gözetim altına alınıyor.

112
Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

Yoğun bakım ünitesinde temaslı olan bebekler ile test sonuçları pozitif çıkan bebekler ayrı bölümdeki küvezlere alınıyor. 

212
Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

Temaslı bebeklerin, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan anne ve babaları sağlığına kavuşana kadar özel bakım altında tutuluyor.

312
Kocaeli'de doğar doğmaz koronavirüse gözlerini açan bebekler görüntülendi

Test sonuçları pozitif çıkan bebekler ise temaslı bir bebeklerden ayrı bir bölümde, izolasyon odasında tedavi ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde görevli olan hekim ve hemşireler, bebeklere tedavileri süresince anne şevkati gösteriyor.

412