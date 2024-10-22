Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.
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Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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