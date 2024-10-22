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Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

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Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

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Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kocaeli'de doğal gaz patladı ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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