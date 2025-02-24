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Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü

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Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü

Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir restorana gelen R.T, yaklaşık 1 yıldır alacaklı olduğunu iddia ettiği işletme sahibi Mehmet Günaydın'a pompalı tüfekle ateş açtı.

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Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü
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Kocaeli'de dehşet! Restoran sahibi vurularak öldürüldü
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