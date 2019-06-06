Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri yükseldi... 4 kişi hayatını kaybetti
KOCAELİ Çayırova'da lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde fabrikalar bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu.
Ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekiplerin, alevleri söndürme çalışmalarıyla birlikte yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.