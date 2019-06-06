Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri yükseldi... 4 kişi hayatını kaybetti

Ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekiplerin, alevleri söndürme çalışmalarıyla birlikte yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.