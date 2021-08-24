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Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

Pandemi döneminde sayıları hızla artan karavan tatilcilerinin yeni vazgeçilmez rotası Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi oldu.

Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

Kocaeli’de 2018 yılında faaliyete geçirilen ve üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, karavan tatilcilerinin değişmez rotalarından biri oldu. 

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Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

2 bin dönüm alan üzerine kurulan, içerisinde hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, yapay gölleri, yürüyüş alanları, çocuk parkları ile ziyaretçi sayısını her geçen gün arttıran Ormanya, karavan ve çadır kampı yapan tatilcilerin sık sık ziyaret ettikleri noktalarından biri haline geldi. 

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Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

 Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından karavanlarla Ormanya’ya gelen tatilciler, doğa ile iç içe zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. 

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Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık

Alanda gezinerek bol oksijeni ciğerlerine çeken tatilcilerden kimi tatilini uzatırken, kimileri ise ziyaretin ardından yeniden gelmek için gün sayıyor.

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