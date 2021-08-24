Kocaeli'de buranın havasını soluyan gitmek istemiyor: 2 günlüğüne geldik, 1 haftaya uzattık
Pandemi döneminde sayıları hızla artan karavan tatilcilerinin yeni vazgeçilmez rotası Kocaeli’de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi oldu.
Kocaeli’de 2018 yılında faaliyete geçirilen ve üç yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi, karavan tatilcilerinin değişmez rotalarından biri oldu.
2 bin dönüm alan üzerine kurulan, içerisinde hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, yapay gölleri, yürüyüş alanları, çocuk parkları ile ziyaretçi sayısını her geçen gün arttıran Ormanya, karavan ve çadır kampı yapan tatilcilerin sık sık ziyaret ettikleri noktalarından biri haline geldi.
Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından karavanlarla Ormanya’ya gelen tatilciler, doğa ile iç içe zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.
Alanda gezinerek bol oksijeni ciğerlerine çeken tatilcilerden kimi tatilini uzatırken, kimileri ise ziyaretin ardından yeniden gelmek için gün sayıyor.