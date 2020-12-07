Kocaeli'de bu köpek fenomen haline geldi! Her gün aynı yere bakıyor

"Buranın demirbaşıydı zaten köpek, aileden sayılır artık"

Köpeğin mazgallarda arayışa devam ettiğini ifade eden Yeşiltaş, "Mazgallarda zaten aşağıdan yukarıya kadar yukarıdan da aşağıya kadar fare kovalıyor. Sürekli fare kovalama peşinde. Yakalarsa kötü olur ama. Fare yerinde duran bir hayvan değil mantıklı düşünmek gerekirse. Fare yerinde duran bir hayvan olmadığı için belediyenin bulması imkansız. O yüzden bir de koku alma şeyleri yüksek olduğu için köpeklerin o yüzden kokuyu aldığı için bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Fareyle oynuyor aslında. Çok uzun süredir buranın demirbaşıydı zaten köpek, aileden sayılır artık. O yüzden ondan sonra zaten meşhur olduktan sonra ayrı bir ilgi gösterildi her yerden tanındı da daha önceden burada zaten seviliyordu. İzmit’in sembolüydü Türkiye’nin sembolü oldu öyle söyleyeyim” dedi.