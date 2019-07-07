Kocaeli'de bir hayvansever komşusunun şikayetiyle evinden oldu
Demirören Haber Ajansı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde engelli 3 kedisiyle yaşayan Jale Kızılsencer (66), alt komşusu tarafından site yönetim planındaki, "Hayvan beslenemez" maddesi gerekçe gösterilerek mahkemeye verildi. Toplam 6 yıl süren ve Yargıtay'a kadar giden dosyada, hayvanların evden tahliye edilmesi kararı değişmedi. Bunun üzerine Kızılsencer, 2'si göremeyen, 1'i sağ ön bacağı olmayan kedileriyle kızının evine taşındı.
KOCAELİ Kartepe'deki sitede, engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan Jale Kızılsencer, 2013 yılında, alt komşusu tarafından evinde kedi beslediği için mahkemeye verildi.
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Site yönetim planında bulunan, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde hayvan besleyemez. Gezdirme amacıyla da giremez" maddesi gerekçe gösterilerek açılan mahkeme, Kocaeli 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesince kabul edildi.
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Mahkeme tarafından 2016'da, evde bulunan kedilerin tahliye edilmesine karar verildi.
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Kocaeli 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesinin kararının ardından Jale Kızılsencer, dosyayı avukatı aracılığıyla temyiz ederek, Yargıtaya taşıdı.
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