Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti
KOCAELİ'de eşini kaybeden Süleyman Türk'ün hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor. Eşinin mezarı başından ayrılmayan Türk, 'hanımdan sonra garip kaldım' dedi. Gençlere de sitem etti.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Süleyman Türk, sepet yaparak ata mesleğini yaşatıyor. 48 yaşında emekli olan Türk, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Başiskele'ye yerleşerek, babasından yadigar kalan sepetçilik mesleğine başladı.
22 yıldır düzenli olarak ormanlarda gezen Süleyman Türk, sepet örmek için gerekli olan ağaç dallarını toplayarak, evine getiriyor.
6 yıl önce eşini kaybetti
Geçimini el emeği ile ördüğü sepetlerden sağlayan Türk, 2016 yılında çok sevdiği eşini kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sarsılan yaşlı adam, yine de sepetçilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Evinde yalnız yaşayan Türk'ün hayatı 6 yıldır el emeği ördüğü sepetleri ve eşinin mezarı arasında geçiyor.
Her gün mezarlığa giden Süleyman Türk, eşinin mezarı başında dua ettikten sonra tekrar evine gelerek, sepet örmeye devam ediyor.