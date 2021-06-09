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Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

KOCAELİ'de eşini kaybeden Süleyman Türk'ün hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor. Eşinin mezarı başından ayrılmayan Türk, 'hanımdan sonra garip kaldım' dedi. Gençlere de sitem etti.

Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Süleyman Türk, sepet yaparak ata mesleğini yaşatıyor. 48 yaşında emekli olan Türk, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Başiskele'ye yerleşerek, babasından yadigar kalan sepetçilik mesleğine başladı.

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Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

22 yıldır düzenli olarak ormanlarda gezen Süleyman Türk, sepet örmek için gerekli olan ağaç dallarını toplayarak, evine getiriyor.

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Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

6 yıl önce eşini kaybetti
Geçimini el emeği ile ördüğü sepetlerden sağlayan Türk, 2016 yılında çok sevdiği eşini kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sarsılan yaşlı adam, yine de sepetçilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Evinde yalnız yaşayan Türk'ün hayatı 6 yıldır el emeği ördüğü sepetleri ve eşinin mezarı arasında geçiyor.

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Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

Her gün mezarlığa giden Süleyman Türk, eşinin mezarı başında dua ettikten sonra tekrar evine gelerek, sepet örmeye devam ediyor.

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