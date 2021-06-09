Kocaeli'de asırlık çınar Süleyman amcanın hikayesi hüzünlendirdi gençlere sitem etti

6 yıl önce eşini kaybetti

Geçimini el emeği ile ördüğü sepetlerden sağlayan Türk, 2016 yılında çok sevdiği eşini kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sarsılan yaşlı adam, yine de sepetçilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Evinde yalnız yaşayan Türk'ün hayatı 6 yıldır el emeği ördüğü sepetleri ve eşinin mezarı arasında geçiyor.