Kocaeli'de arkadaşlarıyla oturan bir kişi vuruldu

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Semih B. (29) cadde üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde arkadaşları ile otururken, Öz Sipahi Sokak’tan pompalı tüfekle gele kimliği belirsiz bir şahıs ateş etti.