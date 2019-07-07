Kocaeli'de arkadaşlarıyla oturan bir kişi vuruldu
İhlas Haber Ajansı
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Semih B. (29) cadde üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde arkadaşları ile otururken, Öz Sipahi Sokak’tan pompalı tüfekle gele kimliği belirsiz bir şahıs ateş etti.
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Kurşunların eline ve ayağına isabet ettiği Semih B. kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs, kendisini bekleyen bir ticari taksiye binerek kayıplara karıştı.
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Olayı gören arkadaşları bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da Semih B.’ye ilk yardımda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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