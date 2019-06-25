Kocaeli'de arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı

Hastanelik olan maceraperestten güldüren sözler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz olay anını anlatarak, “Bir enerji patlaması oldu. Ağaç da güzeldi. Arkadaşla birlikte tırmanmaya başladık. Arkadaş bir süre sonra bıraktı, ben yukarı çıktım. Askerde de komandoydum zaten. Ağacın tepesinde barfiks çekmek istedim ama dal birden gitti. Gözümü hastanede açtım. Ben öldüm sandım ama yiyecek ekmeğimiz varmış. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor” dedi.