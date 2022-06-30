Kocaeli'de 30 yaşındaki Yasemin'in hayali gerçek oldu! Damatsız düğün yaptı

"Mutlu olmak istiyordum"

Hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Yasemin Ece Şengül, "Ailem benim hep evlenmemi istedi. Ben mutlu olmak için 'Evet' dedim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü çok eğleniyorum, halay çekiyorum, mesela fotoğraf çekiniyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Ben mutlu olunca bana 'Çok mutlusun' diyorlar. Ben de daha çok mutlu olmak istiyorum, daha çok eğlenmek istiyorum. Annem ve babamın çok mutlu olmasını istiyorum. Geleceğimi mutluluğuma bağlıyorum. Bir hayalim daha var, araba kullanmak istiyorum, gelinliğimle gezmek istiyorum. Bu mutlu günümde yanımda olanlara da teşekkür ediyorum. Onlar beni çok seviyorlar, beğeniyorlar. Bunları bildikçe daha çok mutlu oluyorum" dedi.