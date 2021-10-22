Kocaeli'de 2 aydır kayıptı! Tersane işçisini ev arkadaşları boğarak öldürmüş

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 3'ü, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Ev arkadaşları olan E.A.K., E.K. ve O.B. ise ifadelerinde Selçuk Duman ile araç alışverişiyle ilgili husumet yaşadıklarını ve hep birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti.