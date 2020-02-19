Kocaeli'de 2 arkadaş internette eskort kadın ararken dolandırıldı
KOCAELİ'de aynı gün 2 ayrı eskort sitesince kendilerine bildirilen hesap numaralarına para yatırdıkları halde istedikleri kadınlar gelmeyen 2 arkadaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda 2 kadın hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.
Kocaeli’de yaşayan B.S. ve F.N. adlı arkadaşlar, 2019 yılında, internet üzerinden müşteri bulan bir eskort sitesi tarafından verilen hesap numarasına 2 kadın için para gönderdi Ancak kadınlar bildirdikleri adrese gelmedi.
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2 arkadaş, aynı gün başka bir eskort sitesinin hesap numarasına da para gönderdi ancak bu site üzerinden çağırdıkları kadınlar da gelmedi.
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İkili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
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Yapılan çalışmalar sonunda B.S. ve F.N.'yi ilk dolandıranların S.Ç. ve C.A. adlı kadınlar oldukları belirlendi.
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