Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 12 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, 1806 Sokak’ta bulunan 12 katlı bir binanın 9. katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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