BIST 4.527
DOLAR 18,62
EURO 19,23
ALTIN 1.049,14

Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

|
Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 12 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, 1806 Sokak’ta bulunan 12 katlı bir binanın 9. katında meydana geldi.

110
Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

210
Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

310
Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği!

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

410