BIST 1.386
DOLAR 8,84
EURO 10,38
ALTIN 498,87

Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

Anadolu Ajansı
Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

KOCAELİ'de hasadına başlanan şeker kamışından geleneksel yöntemlerle üretilen ürün yok satıyor.

Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

Kandıra'da son yıllarda ekim alanı genişleyen şeker kamışı, gerekli olgunluğa erişmesinin ardından eylülde toprak seviyesinin bir karış üzerinden orakla kesilerek hasat ediliyor.

116
Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

Daha sonra merdanelerden geçirilerek çıkarılan ürünün öz suyu, ince delikli süzgeçte süzülerek kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor.

216
Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

Pekmezin dibinin tutmaması ve yanık kokusunun oluşmaması için de sürekli karıştırılıyor.

316
Kocaeli'de 10 saatte yapılıyor! Kilosu 100 TL: Siparişlere yetişemiyor

Kazana koyulan su miktarı ve ateşin şiddetine göre 8 ila 10 saat arası süren kaynatma işlemi, pekmezin ağdalı kıvama gelmesinin ardından sona eriyor.

416