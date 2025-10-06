Kocaeli, Yalova ve Bursa için yağış uyarısı! Havalar soğuyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazartesi gününe dair uyarıda bulundu.
Meteoroloji, 'Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' açıklamasını yaptı.
MGM'nin hava tahmin haritasına göre Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağış saat 18.00'da başlayacak.
Yağış saat kaça kadar devam edecek?
Meteorolojin haritasında yağışların 7 Ekim Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim uyarısına göre hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...