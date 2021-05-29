Kocaeli TEM'de otobüsler çarpıştı! Giresun'da 'katil kamyonet' tünelde 2 can aldı

Sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise panik halinde kendilerini yola atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı sürücü Feyyaz Ö., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.