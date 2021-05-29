Kocaeli TEM'de otobüsler çarpıştı! Giresun'da 'katil kamyonet' tünelde 2 can aldı
KOCAELİ TEM Kartepe mevkiinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken otobüslerde ciddi hasar oluştu. Giresun'da ise göz göre göre gelen kaza isyan ettirdi. Katil kamyonet, tünelde 2 kişiyi öldürdü.
Kaza 16.45 sıralarında Kartepe TEM Otoyolu Ertuğrul Gazi Mahallesi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan Süleyman D. idaresindeki 34 CBL 477 plakalı Star Diyarbakır seyahate ait Mercedes marka yolcu otobüsünün sürücüsü, önündeki tırın aninden yavaşlaması sonucu frene bastı.
Bu sırada arkadan gelen Sıla Özlem seyahate ait Feyyaz Ö. idaresindeki 29 AU 629 plakalı Mercedes marka bir diğer yolcu otobüsü de duramayarak önündeki otobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 29 AU 629 plakalı otobüsünün sürücüsü Feyyaz Ö. araç içinde sıkışırken, iki otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.
Sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise panik halinde kendilerini yola atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı sürücü Feyyaz Ö., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.