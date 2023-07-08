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Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

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Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

KOCAELİ'de şehrin birçok noktası şiddetli yağmur sebebiyle su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalırken, şiddetli yağmur sebebiyle deniz ve dereler taştı.

Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinde aralıkla şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. 

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Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, yollar ve caddeler göle döndü.

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Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

Deniz ve derelerin taşması neticesinde vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

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Kocaeli sular altında kaldı! Şiddetli yağış etkili oldu: Deniz ve dereler taştı, yollar göle döndü!

Araçlarda su içinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir aracı da bir polis itti. Bazı vatandaşlar ile görevliler, caddelerde bulunan ve tıkanan rögar kapaklarını temizledi.

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