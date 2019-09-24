Kocaeli İzmit'te fuhuş operasyonu 2 gözaltı

Fuhuşa aracılık eden kadın adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde A.K.’nin fuhuş yapmak için müşterilerle anlaştığı tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.K., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen R.A. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.