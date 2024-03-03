İstanbul'u bırakıp mezraya taşındı! Koca mezrada sadece 2 kişi yaşıyor! Baba, oğul ve hayvanları...
Bitlis'in Konalga köyüne bağlı Karaca mezrasında sadece baba oğul yaşıyor. İstanbul'dan yıllar sonra memleketine dönen baba Hasan Seven: Allah'ın izniyle daima burada olacağım ve artık köyden çıkmayacağım. Köy yaşamı çok güzel. Allah izin verirse hayvan sayısını da artıracağım.
Karaca mezrasında 1971'de dünyaya gelen Hasan Seven, terör olayları nedeniyle 1985'te ailesiyle İstanbul'a göç etti.
O dönemde 13 hanenin bulunduğu mezradan genç yaşta İstanbul'a giden, hamallık ve taksicilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Seven, 2007'de mezraya dönerek izinle yaptığı evde yaşamaya başladı.
Mezrada 2015'e kadar kalan ancak terör olayları nedeniyle yeniden İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Seven, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamın sağlanmasıyla tekrar mezraya döndü.
Mezrada yaptığı evde kalan Seven, ulaşımın güçlükle sağlandığı mezrada 2 ay önce yanına gelen 18 yaşındaki oğlu Musa Seven ile yaşamını sürdürüyor.