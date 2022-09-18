Koca dehşeti! Öyle şeyler yaptı ki parmağım kopuk, burnum ve dişim kırık!

"Bir anda cinnet geçirdi"

Dehşet anlarını anlatan Esra Ü., "3 aydır ayrıyız. Sabah saat 07.00 gibi beni kendi evine çağırdı. Çok iyiydi. Kendisi madde bağımlısı zaten. Bir anda cinnet geçirdi. Parmağım şu anda kopuk, burnum kırık, dişim kırık. Parmağımda da kırık varmış. İşkence yaptı. Kapıları kilitledi, salmadı. Daha önce beni hiç darp etmemişti. Bir kez geçen sene aramızda bir olay olmuştu. Şikayetçi olmuştum."