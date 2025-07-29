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Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın

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Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın

Türkiye’de yüksek enflasyon, özel üniversite ücretlerini de uçurdu. 2025-2026 eğitim dönemi için belirlenen yıllık öğrenim bedelleri, bazı bölümlerde 1,5 milyon TL’yi aştı. Zam oranı ise yüzde 80’e dayandı.

Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın - Resim: 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın tercih süreci başladı. Tercih kılavuzu yarından itibaren erişime açılacak ve adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos arasında yapacak.

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Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın - Resim: 2

ZAMLAR YÜZDE 80'E DAYANDI

Ekonomik krizin etkileri, eğitim alanında da derinleşiyor. Türkiye’de uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, özel üniversitelerdeki öğrenim ücretlerine sert şekilde yansıdı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açıklanan fiyatlara göre, bazı vakıf üniversitelerinde yıllık öğrenim bedeli 1,5 milyon TL’yi geçti. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek yapılan zamlar yüzde 80’e kadar ulaştı.

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Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın - Resim: 3

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜZDE 80 ZAM

Başkent Üniversitesi de fakülte bazında fiyatlar açıkladı. Buna göre, Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL’ye yükseltildi.

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Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın - Resim: 4

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 48 ZAM YAPTI

Koç Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 590 bin TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 590 bin TL oldu. Geçen yıl bu ücretler 1 milyon 75 bin TL’ydi. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yaklaşık yüzde 48 zam geldi.

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