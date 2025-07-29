Koç ve Sabancı 1.5 milyon istiyor! Kallavi zamlanan özel okul ücretlerine bakın

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 48 ZAM YAPTI

Koç Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 590 bin TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 590 bin TL oldu. Geçen yıl bu ücretler 1 milyon 75 bin TL’ydi. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yaklaşık yüzde 48 zam geldi.