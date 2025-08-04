Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç lüks yatında misafirlerini ağırladı...

ÖMER DİNÇKÖK KİMDİR?

Ömer Dinçkök, 1948 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı Raif Dinçkök’dür. Babası 1912 yılında Selanik’ten İstanbul’a göç etmiştir. Ali Raif Dinçkök (d.1944) ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi (d. 1956) adlarında kardeşleri vardır. Robert Koleji Yüksek Okulu İş İdaresi ve Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra 1971 yılında İngiltere’de lisansüstü eğitimini tamamladı.

Ömer Dinçkök, iş hayatına babası merhum Raif Dinçkök’ün temellerini 1952 yılında attığı Akkök Şirketler Grubun’da 1971 yılında başladı. Bünyesinde ağırlıklı olarak kimya, enerji, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari şirketlerin bulunduğu Akkök Holding ve şemsiyesi altındaki kuruluşlarda 1971 ve 2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Ömer Dinçkök, 2008 yılında aile varlıklarını aynı şemsiye altında birleştirmek ve yönetmek amacıyla Atlantik Holding’i kurdu. 2012 yılının ikinci yarısından itibaren girişimci faaliyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Akkök Holding’in üç eşit ortağından biri olan Atlantik Holding’in gelişmesine odaklanarak sürdürmektedir.

1987 yılında İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) meclis üyesi oldu, 11 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1992'de TOBB Sanayi Konseyi'nde başkanlık görevine seçildi.

Ömer Dinçkök, 1987-1989 arasında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Ömer Dinçkök’ün ilk evliliğinden bir kızı var ve 1978 yılında ikinci evliğini Ayşegül Dinçkök ile yaptı. Bu eşinden de 2 kız çocuğu vardır.

Ömer Dinçkök 1971 yılında başladığı iş hayatındaki faaliyetlere ek olarak ticari ve vakıf kuruluşlarının oluşumunda ve gelişimlerinde aktif olarak görev almıştır.

Ömer Dinçkök 1971 yılında başladığı iş hayatındaki faaliyetlere ek olarak aşağıdaki ticari ve vakıf kuruluşlarının oluşumunda ve gelişimlerinde aktif olarak görev almıştır.