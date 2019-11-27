Koç cinsellik uyumu kadın ve erkek

Koç cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Koç erkeği ve Koç kadını cinsellikte ne ister, Koç kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Koç burcu ve cinsellik konusunda en aktif burçlardan biridir. Koç burcu deyince akla genelde cesur, coşkulu ve enerjik oldukları gelir. Koç burcu yatakta tutkulu olduğu kadar aklına ilk geleni yapacak kadar cesurdur. Koç burçları için seks, romantik bir olaydan çok heyecan fırtınası yaşamak gibidir. Cinsel oyunlara oldukça açık olan Koç burçları, yatakta sonuç odaklı hareket eder. Ön sevişmenin gereksiz olduğunu düşünür ve hızlı hareket eder. Zaman ve mekân konusunda sınırları yoktur. Libidosu yüksek olan Koç burçları, cinsel hayatlarını gizli tutmak için elinden geleni yapar. Bakmayın öyle sert göründüklerine, onunla yatakta zirveyi görmen mümkün. İşte Koç burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...