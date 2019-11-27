Koç cinsellik uyumu kadın ve erkek
Koç burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte çok aktif olan Koç burcu cinsel olarak Yay, Koç, İkizler ve Terazi ile uyumludur. Peki Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Koç erkeği ve Koç kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Koç cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Koç erkeği ve Koç kadını cinsellikte ne ister, Koç kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Koç burcu ve cinsellik konusunda en aktif burçlardan biridir. Koç burcu deyince akla genelde cesur, coşkulu ve enerjik oldukları gelir. Koç burcu yatakta tutkulu olduğu kadar aklına ilk geleni yapacak kadar cesurdur. Koç burçları için seks, romantik bir olaydan çok heyecan fırtınası yaşamak gibidir. Cinsel oyunlara oldukça açık olan Koç burçları, yatakta sonuç odaklı hareket eder. Ön sevişmenin gereksiz olduğunu düşünür ve hızlı hareket eder. Zaman ve mekân konusunda sınırları yoktur. Libidosu yüksek olan Koç burçları, cinsel hayatlarını gizli tutmak için elinden geleni yapar. Bakmayın öyle sert göründüklerine, onunla yatakta zirveyi görmen mümkün. İşte Koç burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Koç ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek : Koç kadını cinsel açıdan Koç erkeğine hükmetmeye kalkar. İlk başlarda erkek bundan mutluymuş gibi görünse de, bir süre sonra aralarındaki ilişki tamamen bir hükmetme savaşına dönüşür. Her ne kadar ilişkilerinin başında umut varsa da, beraberlik ilerledikçe cinsel ilişkilerinde gittikçe tatsızlıklar başlar ve çift ilk günlerine büyük özlem duyar. İdeal bir ilişki değildir.
Koç ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Koç-Boğa ilişkisinde kesinlikle Koç Boğa'dan daha etkindir. Boğa nadiren heyecanlanırken koçta durum tam aksinedir. Koç tarafı önderliği derhal eline alır. Bu durumda ilişki zevkin doruk noktasına çıkabilir. Ancak Boğa hep pasif kalacak olursa zorlanır. O mutlaka dengeyi kurmalıdır. Boğa’nın ilişkide pasif kalması ilişkinin ilerisi açısından uyumsuz sayılabilir.
Koç ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Her iki burç da hareketli tipler olduğundan cinsel ilişkileri oldukça renklidir. İkizler’in kurnazlığı Koç’un hükmetme duygularını frenleyebilir. Koç alenidir, ne yapacağını ve ne isteyeceğini iyi bilir. İkizler’in oyunları devam ettiği sürece ilişkileri yürüyecektir. İkizlerin cinsel yasaklara karşı oluşu Koç’a biraz ağır gelebilir.