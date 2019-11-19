Koç burcu aşk uyumu tablosu
Koç burcu aşk uyumu tablosuna göre Koç kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta meydan okumayı seven Koç burçları Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Koç burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Koç burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Koç burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Koçlar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Koç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Koç burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Koç burçları ilişkilerinde her şeyden önce samimiyet ve dürüstlük arar. Yalandan, dolandan, dolambaçlı, karmaşık yollardan asla hoşlanmaz. Düşündüğünü olduğu gibi söyler, kırıcı olabileceğini hiç düşünmez. Göründüğü gibidir, yanıltmaz. İlişkilerde hızdan, çabuk sonuç almaktan hoşlanır. Olmayacağını anladığında kararını hemen verir, bir sonraki ilişkisine geçer. Meydan okumaktan ve rekabetten hoşlanır. Şimdi gelelim Koç-Koç, Koç-Boğa, Koç-İkizler, Koç-Yengeç, Koç-Aslan, Koç-Başak, Koç-Terazi, Koç-Akrep, Koç-Yay, Koç-Oğlak, Koç-Kova, Koç-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Koç-Koç aşk uyumu tablosu: Bu iki aynı karakterdeki burçların ilişkileri tutkulu olur. Onlar için aşk ve cinsellik bir arada uyum içinde olmalıdır. Kendilerine özen gösteren bu iki kişi de etraflarına ışık saçarlar. Yüksek enerjileri sebebiyle ev hayatı yerine sürekli gezmeyi, eğlenmeyi tercih edebilirler. İkisi de çalışmaya hevesli olur. Emeklerinin karşılığıyla beraber istedikleri hayatları yaşarlar. Bu ateş grubunun agresif burcundan iki aynı karakter sadece tartışma esnasında dikkatli olmalıdırlar. Her ikisi de kendinin haklı olduğunu düşünür ve kendinden taviz vermeyebilir. Bir taraf baskın ve ilişkiyi yöneten taraf olmak isteyebilir. Bunun en güzel çözümü her ikisi de kendini biraz geri plana çekmeli ve yumuşak tavırlı olmaya özen göstermelidir. Aksi halde bu ilişki güç kavgasından öteye gidemez.
Koç-Boğa aşk uyumu tablosu: Koç ve Boğa arasındaki ilişkide dengeyi bulmak önemlidir. Çünkü Koç burcunun yüksek enerjisiyle, Boğa burcunun sakin yapısı çatışabilir. Koç burcu hemen her şey anında olsun isterken, Boğa burcu sabırla ilerlemeyi sever. İlişkide her iki taraf da kendini bir miktar değiştirişe uyumlu bir ilişki olur. Koç, Boğa’nın ağır enerjisine, Boğa’da Koç’un yüksek enerjisine ayak uydurmalıdır. Biri Mars’ın biri Venüs’ün yönettiği burçlar olması sebebiyle aşkları hem romantik hem de tutkulu olur. Koç sevdiğinin dürüst olduğunu bilmek ister. Güven duygusunun öne çıktığı Boğa burcunda bu dürüstlüğü fazlasıyla görebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise Koç ani sinirlenmeye yatkın olduğu için, bir anlık öfkeyle Boğa burcunun kalbini kırabilir.
Koç-İkizler aşk uyumu tablosu: Bu iki enerjik ve tez canlı burcun ilişkisi de son sürat devam eder. İkisi de zeki olduklarından bazen sadece bakışlarla bile anlaşabilirler. Koç, İkizler burcuna göre daha kararlı ve hedefleri için yaşayan bir burç olduğundan İkizler’in fazla rahat olduğunu düşünebilir. Onu sürekli bir şeyler yapmak için harekete geçirmesi gerekebilir. Koç tüm aşkını ve tutkusunu gösterirken, İkizler’in mantık tarafı üstün olduğundan aşkını belli etmekte Koç kadar başarılı olamayabilir. Ama hayata bakış açıları ve ortak kültür düzeyleri sayesinde uyumlu bir ilişki yaşayabilirler. Bu ilişkide İkizler burcunun hayatta daha fazla sorumluluk alabileceğini Koç burcuna ispatlaması gerekebilir.