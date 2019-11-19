Koç burcu aşk uyumu tablosu

Koç-Koç aşk uyumu tablosu: Bu iki aynı karakterdeki burçların ilişkileri tutkulu olur. Onlar için aşk ve cinsellik bir arada uyum içinde olmalıdır. Kendilerine özen gösteren bu iki kişi de etraflarına ışık saçarlar. Yüksek enerjileri sebebiyle ev hayatı yerine sürekli gezmeyi, eğlenmeyi tercih edebilirler. İkisi de çalışmaya hevesli olur. Emeklerinin karşılığıyla beraber istedikleri hayatları yaşarlar. Bu ateş grubunun agresif burcundan iki aynı karakter sadece tartışma esnasında dikkatli olmalıdırlar. Her ikisi de kendinin haklı olduğunu düşünür ve kendinden taviz vermeyebilir. Bir taraf baskın ve ilişkiyi yöneten taraf olmak isteyebilir. Bunun en güzel çözümü her ikisi de kendini biraz geri plana çekmeli ve yumuşak tavırlı olmaya özen göstermelidir. Aksi halde bu ilişki güç kavgasından öteye gidemez.