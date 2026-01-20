Kobra Murat'tan eşine çok romantik sözler! "Başımızın tacı"
Roman müziğin efsanesi Kobra Murat sahneden sonra özel hayatı ve açıklamaları ile gündemde. Eşinin doğum gününü sosyla medyadan kutlayan Kobra Murat öyle romantik sözler sarf etti ki...
Roman müziğin enerjisiyle tanınan Kobra Murat, bu kez sahnedeki şovlarıyla değil, eşine yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü isim, 1995 yılında hayatını birleştirdiği Emine Divandiler’in doğum gününü sosyal medya hesabından adeta bir aşk ilanıyla kutladı.
Renkli tarzı, neşeli paylaşımları ve kendine has üslubuyla sık sık dikkat çeken Kobra Murat, takipçilerini yine şaşırtmadı. Ancak bu sefer paylaştığı video ya da eğlenceli bir an değil, romantik sözleri konuşuldu.
Eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımda duygularını saklamayan ünlü şarkıcı, Emine Divandiler’e övgüler yağdırdı. Kobra Murat, mesajında eşi için “başımızın tacı” ve “gönlümüzün ilacı” ifadelerini kullanarak adeta kalpleri yumuşattı.