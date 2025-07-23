Kobra Murat peruğunu çıkardı görenler şaştı kaldı...

BAKIM ANI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sahne şovlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez alışılmış imajının dışında bir şekilde sosyal medyada yer aldı. Herkesin gösterişli peruğuyla tanıdığı Kobra Murat'ın peruksuz hali, kısa sürede birçok platformda paylaşıldı. Ancak bu görüntüler bir imaj değişikliğinin sonucu değil. Ünlü sanatçının, düzenli olarak bakım yaptırdığı protez saçlarını geçici olarak çıkardığı anlardan biri sosyal medyaya yansıdı.