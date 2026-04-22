Kobra Murat hakkında şok iddia! "Öldü" haberleri ortalığı karıştırdı...
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, isim benzerliği nedeniyle çıkan ölüm haberlerine yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Roman müziğinin renkli simalarından Kobra Murat, bu kez sahne performansı ya da gösterişli yaşamıyla değil, hakkında çıkan ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Manisa’da yaşayan ve "Kobra Murat" lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde ölü bulunmasının ardından, sosyal medyada “Kobra Murat öldü” şeklinde yayılan haberler kısa sürede büyük bir karışıklığa neden oldu.
İSİM BENZERLİĞİ PANİĞE YOL AÇTI
Manisa’da hayatını kaybeden kişinin Murat Gemli olduğu öğrenilirken, lakabının Kobra Murat olması nedeniyle ünlü isimle karıştırılması dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, sanatçının hayranları arasında endişeye yol açtı.
KOBRA MURAT’TAN AÇIKLAMA GELDİ
Hakkındaki yanlış haberlere sessiz kalmayan Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla iddiaları yalanladı. Ünlü isim, Manisa’da vefat eden Murat Gemli’ye Allah’tan rahmet dileyerek, kendisinin sağlıklı olduğunu ifade etti.
"BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM"
Kobra Murat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Duyuru yanlış. Haber Manisa’da yaşayan, ‘Kobra Murat’ lakaplı Murat Gemli adında bir abimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber Efendimizin komşusu olsun inşallah. Amin, amin, amin.