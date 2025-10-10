Kobra Murat 20 yaşında! O hali herkesi şoka soktu, kimse o olduğuna inanmadı!
Kobra Murat sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf kısa zaman içinde sosyal medyada gündem oldu, yorum yağmuru oldu. Kobra Murat'ın o halini gören kimse tanıyamadı. İşte Kobra Murat'ın 20 yaşındaki hali...
Şarkıları ve şovlarıyla magazin dünyasının ilgi çeken isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Kobra Murat, bu sefer de gençlik fotoğrafıyla çok konuşuldu. Sosyal medyada 20 yaşındaki halini paylaştı, kimse o olduğuna inanamadı. Fotoğrafın altına yorum yağdı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Roman havası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, gerçek adıyla Murat Divandiler, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan bir isim. Ünlü şarkıcı bu kez geçmişe götüren bir paylaşımıyla gündeme geldi.
32 YIL ÖNCEKİ HALİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
52 yaşındaki Kobra Murat, sosyal medya hesabından tam 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gençlik halini gören takipçileri gözlerine inanamadı. Kobra Murat'ın 20 yaşındaki haline gelen yorumlarda "tanınmaz halde", "yıllar seni es geçmemiş" ve "hala enerjin aynı" gibi ifadeler yer aldı
"HEY GİDİ YILLAR!"
Paylaşımına esprili bir not düşen Kobra Murat, kendine has üslubuyla nostalji rüzgarı estirdi, "32 sene evvelki Kobra Murat! Hey gidi yıllar, hey gidi günler... Gençlik su gibi geçiyor hocaaamm! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocaaamm! Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocaaamm!"