Kobra Murat 20 yaşında! O hali herkesi şoka soktu, kimse o olduğuna inanmadı!

Şarkıları ve şovlarıyla magazin dünyasının ilgi çeken isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Kobra Murat, bu sefer de gençlik fotoğrafıyla çok konuşuldu. Sosyal medyada 20 yaşındaki halini paylaştı, kimse o olduğuna inanamadı. Fotoğrafın altına yorum yağdı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.