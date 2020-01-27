Kobe Bryant'ın unutulmaz kariyeri 20 yılda rekorları altüst etti
Helikopter kazası sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu, 20 yıllık NBA kariyeri başarılarla dolu.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.
Spor dünyasını yasa boğdu: Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.
Tarihe geçmişti: 220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.
"Oyunu ileriye taşımaya devam et": "Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.