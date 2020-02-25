Kobe Bryant'a duygusal veda! Michael Jordan gözyaşlarına hakim olamadı
Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi. Tören duygu dolu anlara sahne oldu.
Helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi.
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NBA efsanesi Kobe Bryant(41) ile kızı Gianna Bryant(13), Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde geçirdikleri bir helikopter kazası sonucunda yanlarındaki yedi kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.
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Helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna için veda töreni düzenlendi.
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Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma yaptı ve gözyaşlarını hakim olamadı.
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