Kobe Bryant için 'tecavüzcü' diyen Evan Rachel Wood'dan açıklama geldi
Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Westworld yıldızı Evan Rachel Wood, "Spor kahramanı aynı zamanda tecavüzcü'' deyince ortalık karıştı.
NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmesi, hem spor hem de sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok sporcunun yanı sıra Hollywood’un ünlü oyuncuları da üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı. Ancak Westworld dizisiyle tanınan oyuncu Evan Rachel Wood, ünlü basketbolcuyu anarken “tecavüzcü” ifadesini kullandı.
Evan Rachel Wood ünlü basketbolcu hakkında geçmişte yaşanan bir davaya gönderme yaptı. İddialara göre, 30 Haziran 2003 tarihinde Bryant, kaldığı bir otelde çalışan 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.
Suçsuz olduğunu savunan basketbolcu, “Onu istemediği hiçbir şey yapmaya zorlamadım” şeklinde ifade vermiş, eşini aldattığını da itiraf etmişti. Dava ise 2004 yılının Eylül ayında davacı kadının mahkemede ifade vermek istememesi sebebiyle düşmüştü. Ardından davacının Bryant ile anlaştığı iddia edilmiş, fakat konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.
Hollywood’un ünlü oyuncusu Evan Rachel Wood, Kobe Bryant’ın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter hesabında paylaşırken, geçmişte iddia edilen olayı da hatırlatınca sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.