Kobe Bryant için 'tecavüzcü' diyen Evan Rachel Wood'dan açıklama geldi

NBA yıldızı Kobe Bryant’ın helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmesi, hem spor hem de sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok sporcunun yanı sıra Hollywood’un ünlü oyuncuları da üzüntülerini ifade eden paylaşımlar yaptı. Ancak Westworld dizisiyle tanınan oyuncu Evan Rachel Wood, ünlü basketbolcuyu anarken “tecavüzcü” ifadesini kullandı.